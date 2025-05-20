Британские учёные научились делать ткань из навоза

Британские учёные разработали технологию, которая позволяет создавать ткань из коровьего навоза. По их словам, это неиспользуемый и богатый источник целлюлозы, который можно превращать в текстильные материалы, сообщает Daily Mail со ссылкой на Университетский колледж Лондона (UCL).

Путём регулировки давления и скорости струи исследователи научились менять свойства готового продукта — получаются плёнки, волокна, ленты или даже тканевые нити. Разработка открывает фермерам возможность утилизировать отходы с пользой и получать на выходе ценные материалы.

Авторы проекта уверены, что их технология поможет не только снизить экологическую нагрузку, но и создать новую нишу для переработки сельхозотходов.