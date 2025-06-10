Врач нарисовала портрет типичной жертвы аллергии на солнце, отправившей россиян под капельницы в Турции
Врач Жовтан: Люди со светлой кожей особенно подвержены фотодерматиту
В условиях жаркого климата кожа всегда испытывает огромные нагрузки и стресс, а солнцезащитный крем хоть и снижает воздействие ультрафиолета, но не блокирует его полностью. Обложка © Freepik / cookie_studio
Летнее солнце может вызвать у человека фотодерматит, симптомами которого становятся сыпь и высокая температура. Эту болезнь легко «подцепить» на курортах, где температура воздуха держится выше 35 градусов, рассказала Life.ru дерматолог Наталия Жовтан, комментируя ситуацию с большим числом заболевших россиян в Турции.
Фотодерматит — это острая аллергическая реакция кожи на воздействие ультрафиолета. Встречается не только в летний жаркий период, но и в горах, где уровень ультрафиолета высок. При этом может появляться сыпь по типу крапивницы с повышением температуры тела и ухудшением общего состояния человека.
Медик отметила, что недуг способен настичь даже при использовании крема с очень высокой защитой от солнечных лучей. Особенно часто подвержены фотодерматиту люди со светлой кожей, голубыми или зелёными глазами и светлыми волосами. Им лучше избегать нахождения под открытым солнцем в самые жаркие часы.
По словам Жовтан, в условиях жаркого климата кожа всегда испытывает огромные нагрузки и стресс, а солнцезащитный крем хоть и снижает воздействие ультрафиолета, но не блокирует его полностью. Тем более что время его действия не безгранично. Для максимального уровня защиты необходимо наносить крем каждые два часа, особенно после контакта с водой. Жовтан напомнила о необходимости носить светлую одежду летом, открытую обувь и солнцезащитные очки.
«Под воздействием солнца происходит фотосенсибилизация, активация аллергической реакции. Также болезнь может возникнуть после контакта с фототоксическими или фотосенсибилизирующими веществами, такими как некоторые лекарства, косметика или растения», — добавила дерматолог.
По её словам, не следует на жарких курортах принимать тетрациклины, фторхинолоны, сульфаниламиды, некоторые диуретики, противовоспалительные средства. Также нет смысла злоупотреблять косметикой и парфюмом.
Напомним, на популярных турецких курортах — в Сиде, Кемере и Анталье — зафиксирован резкий всплеск необычных аллергических реакций у российских туристов. Изнуряющая жара до 40 градусов и агрессивные солнечные лучи спровоцировали у многих отдыхающих острый фотодерматит, который не поддаётся даже солнцезащитным кремам. Болезнь не относится к страховым случаям, поэтому туристы лечатся за свой счёт. В турецких клиниках им предлагают платные капельницы.