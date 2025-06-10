Составлена карта самых «чихающих» регионов России, где живёт больше всего аллергиков

Топ российских регионов с наибольшим потреблением антигистаминных препаратов весной 2025 года возглавило Подмосковье – там купили 2766 упаковок антигистаминных препаратов на каждые 10 тысяч населения. Следом идёт Москва, где цифра составляет 2369. Из карты SHOT ПРОВЕРКИ следует, что в столице продажи лекарств от аллергии выросли почти на 20% за год, а в области – на 18%.

Карта самых «чихающих» регионов России. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Следом идёт Петербург. В топ-20 по закупке лекарств для аллергиков ещё вошли Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Пензенская, Самарская, Тамбовская, Смоленская и Ярославская области, а также Краснодарский край. Чуть отстали от них Чечня, Ингушетия, Дагестан, Тюменская область, республики Тыва и Бурятия.

По мнению аллерголога Надежды Логиной, обострение аллергии в Центральном федеральном округе (ЦФО) чаще всего связано с интенсивным цветением берёзы, распространённого в регионе дерева. Сухая, тёплая и ветреная погода способствует сохранению и распространению пыльцы в воздухе.