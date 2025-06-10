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10 июня, 06:03

Капельницы вместо пляжа: «‎Солнечная катастрофа» превратила в ад отдых десятков россиян в Турции

Десятки россиян лежат под капельницами в Турции из-за аллергии на солнце в +40

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EliteExposure

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EliteExposure

На популярных турецких курортах — в Сиде, Кемере и Анталье — зафиксирован резкий всплеск необычных аллергических реакций у российских туристов. Изнуряющая жара до 40 градусов и агрессивные солнечные лучи спровоцировали у многих отдыхающих острый фотодерматит, который не поддается даже солнцезащитным кремам. Об этом сообщает SHOT.

По словам отдыхающих, симптомы включают мучительный зуд, обширные покраснения, кожные высыпания по всему телу, а также головокружение и общую слабость. Ситуация усугубляется тем, что подобные случаи не считаются страховыми, вынуждая туристов оплачивать дорогостоящее лечение из своего кармана. Так, инфузионная терапия (капельница) в тяжёлых случаях обходится до 120 долларов.

Чтобы хоть как-то спасти свой отпуск, россияне вынуждены принимать экстренные меры: избегать пребывания на солнце в пиковые часы (с 12:00 до 15:00), активно использовать защитные средства и приобретать специализированную одежду.

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Ранее в Турции случилась вспышка вируса Коксаки, которым можно заразиться через воду, пищу и грязные руки. В связи с этим академик РАН Онищенко порекомендовал россиянам повременить с поездками, пока ситуация не устаканится.

Владимир Озеров
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