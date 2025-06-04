Онищенко советует россиянам отказаться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки
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Эпидемиолог, заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал российским туристам воздержаться от поездок в Турцию из-за вспышки вируса Коксаки.
«Несмотря на то, что период отдыха только начинается, наши туристы уже столкнулись с болезнью Коксаки. Это вирусное заболевание, которое передаётся через воду, пищу и грязные руки», — заявил Геннадий Онищенко в хое брифинга.
Напомним, в начале июня россияне рассказали о вспышке вируса Коксаки среди отдыхающих в турецком отеле Sunlight resort. Симптомы заболевания обнаружили у себя 15 постояльцев, среди заболевших есть дети. Однако власти турецкой Антальи не получали сведений о вспышке заболевания.
Вирус Коксаки может вызвать проблемы с центральной нервной системой, болезни сердца, поджелудочной и ЖКТ, лихорадку и неврологические осложнения. Симптомами недуга можно считать высокую температуру, сыпь на ногах, руках, рядом со ртом, на ягодицах и половых органах, а также волдыри во рту.