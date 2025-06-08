Отдых российского хоккеиста в 5-звёздочном отеле в Турции закончился отравлением и скандалом

22-летний хоккеист клуба «Горняк-УГМК» из Екатеринбурга Максим Войтович получил отравление в популярном пятизвёздочном турецком отеле ETHNO Belek. Отдых спортсмена и его 24-летней девушки Даши стоимостью 4000 долларов за неделю, закончился госпитализацией и скандалом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Дарья рассказала про скандал с отелем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chikileva_dasha

Пара отправилась на отдых в разрекламированный в Интернете турецкий отель. По словам блогерши, отель отличается изысканным дизайном, но имеет существенные недостатки: плохой сервис и грубый персонал, который может игнорировать просьбы клиентов.

На пятый день отдыха Максим почувствовал сильное отравление после ужина с морепродуктами. Даша утверждает, что отель запрашивал 100 евро за доставку лекарств, но они не помогали. В итоге хоккеиста госпитализировали, где ему диагностировали гастроэнтерит. Девушка находилась рядом со спортсменом все время лечения. После выздоровления они вернулись в ETHNO Belek.

Максим и Даша сообщили сотрудникам отеля, что потеряли два дня отдыха по их вине, и попросили компенсировать их. Отель отказался. Тогда они решили самостоятельно продлить отдых на море. Туроператор выставил счёт в 2000 евро, а отель предложил стоимость брони в 1490 евро. Пара решила забронировать номер напрямую в отеле, но на ресепшене выяснилось, что менеджер ошибся и реальная стоимость составляет 3700 евро.

После этого Максим и Дарья решили вернуться домой. Однако отель выставил им штраф в 700 евро за отмену брони через туроператора. В результате спора штраф был отменён, и пара в тот же день вылетела в Россию.