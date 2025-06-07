В Турции разоблачили схему хищения $29 млн с банковских карт туристов

Более 1,1 миллиарда турецких лир (примерно 29 миллионов долларов США) было похищено со счетов иностранных туристов, отдыхавших в Турции, после того, как представитель отеля слил данные банковских карт своим сообщникам. Группировка из 20 человек была позднее задержана турецкой полицией, сообщает агентство Anadolu.

Прокуратура курорта Кушадасы начала расследование после многочисленных жалоб от пострадавших иностранцев, обнаруживших списания со своих счетов уже после отъезда из страны. Задержания произошли 31 мая в Айдыне, Анталье, Измире, Мугле и Стамбуле после четырёх месяцев слежки за подозреваемыми.

«По предварительным данным, от действий банды пострадали 268 иностранцев», — сказано в материалах агентства.

Владелец гостиницы в Кушадасы, которого считают организатором преступной группы, предположительно, сливал информацию о банковских картах постояльцев, забронировавших у него номера. Эти данные он передавал коллегам — другому отелю и компаниям по аренде автомобилей.

Некоторые участники преступной группы получали доступ к данным банковских карт иностранных граждан во время своих поездок за границу. Незаконно полученные денежные средства отмывались через покупку объектов недвижимости.