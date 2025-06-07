В Турции свыше 14 тысяч человек пострадали при жертвоприношениях

В первый день празднования Курбан-байрама в Турции за медицинской помощью обратились свыше 14 тысяч человек, пострадавших от ранений при закалывании жертвенных животных. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу через социальную сеть X.

Министр уточнил, что за первый день праздника медицинские учреждения приняли 14 372 пострадавших, из которых 1049 человек обратились в больницы Анкары, 753 — в Стамбула и 655 — в Коньи. Он подчеркнул важность привлечения профессионалов для ритуального забоя животных, чтобы предотвратить подобные травмы.

Курбан-байрам, известный также как Ид аль-Адха, является одним из ключевых мусульманских праздников, символизирующим жертвоприношение. В Турции первый день праздника, выпавший на пятницу, ознаменовал начало длительных выходных, которые продлятся до вторника.