Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 05:23

В Турции свыше 14 тысяч человек пострадали при жертвоприношениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bulent Demir

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bulent Demir

В первый день празднования Курбан-байрама в Турции за медицинской помощью обратились свыше 14 тысяч человек, пострадавших от ранений при закалывании жертвенных животных. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу через социальную сеть X.

Министр уточнил, что за первый день праздника медицинские учреждения приняли 14 372 пострадавших, из которых 1049 человек обратились в больницы Анкары, 753 — в Стамбула и 655 — в Коньи. Он подчеркнул важность привлечения профессионалов для ритуального забоя животных, чтобы предотвратить подобные травмы.

Курбан-байрам, известный также как Ид аль-Адха, является одним из ключевых мусульманских праздников, символизирующим жертвоприношение. В Турции первый день праздника, выпавший на пятницу, ознаменовал начало длительных выходных, которые продлятся до вторника.

Подмосковный Курбан-байрам: Разделка коровы во дворе многоэтажки попала на видео
Подмосковный Курбан-байрам: Разделка коровы во дворе многоэтажки попала на видео

Напомним, что в прошлом году в Турции при праздновании Курбан-байрама в первый же день порядка 16 тысяч человек обратились к врачам с травмами, которые они получили, проводя традиционное жертвоприношение животных. Причина в том, что многие не соблюдают санитарные нормы, ведь забой жертвенных животных должен проводиться в специально отведённых местах по определённому регламенту.

Оксана Попова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar