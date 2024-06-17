В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 16 тысяч человек

В Турции при праздновании Курбан-байрама в первый же день порядка 16 тысяч человек обратились к врачам с травмами, которые они получили, проводя традиционное жертвоприношение животных, сообщил в соцсети X глава Министерства здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"В первый день праздника Курбан-байрам в медучреждения в масштабах страны в связи с травмами, полученными при забое жертвенных животных, обратились около 16 тысяч человек", — пояснил Коджа.

По его словам, в Анкаре было зафиксировано 1274 подобных случая, в Стамбуле — 840, в Измире — 416. Причина в том, что многие не соблюдают санитарные нормы, ведь забой жертвенных животных должен проводиться в специально отведённых местах по определённому регламенту.