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16 июня, 23:54

В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 16 тысяч человек

В Турции при праздновании Курбан-байрама в первый же день порядка 16 тысяч человек обратились к врачам с травмами, которые они получили, проводя традиционное жертвоприношение животных, сообщил в соцсети X глава Министерства здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"В первый день праздника Курбан-байрам в медучреждения в масштабах страны в связи с травмами, полученными при забое жертвенных животных, обратились около 16 тысяч человек", — пояснил Коджа.

По его словам, в Анкаре было зафиксировано 1274 подобных случая, в Стамбуле — 840, в Измире — 416. Причина в том, что многие не соблюдают санитарные нормы, ведь забой жертвенных животных должен проводиться в специально отведённых местах по определённому регламенту.

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Празднование будет длиться с 16 по 18 июня включительно. В чём смысл праздника Курбан-байрам, для чего в этот день режут барана, читайте в специальном материале Life.ru.

Обложка ©

Unsplash / Michael Jerrard

Анатолий Симоненко
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