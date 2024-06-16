ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Под Парижем неизвестный вломился на праздник Курбан-Байрам и ранил двух мусульман

BFMTV: Во Франции два человека ранены в результате нападения неизвестного

16 июня, 17:05
Два человека ранены в результате атаки на мусульман во Франции. Обложка © freepik / EyeEm

Два человека ранены в результате атаки на мусульман во Франции. Обложка © freepik / EyeEm

Во Франции неизвестный ворвался в спортзал, где около двухсот представителей мусульманской общины праздновали Курбан-Байрам, и нанёс ранения двум присутствующим. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Всё произошло в парижском пригороде Боней-сюр-Марн. Среди пострадавших оказался и представитель мэрии, ранения оказались несерьёзными. Полиция сразу задержала преступника, теперь сотрудникам предстоит выяснить его мотивы. Предполагается, что злоумышленник мог вбежать в спортзал для того, чтобы спрятаться, совершив ранее разбойное нападение.

Во Франции задержали египтянина, планировавшего теракт в Нотр-Даме
Во Франции задержали египтянина, планировавшего теракт в Нотр-Даме

Ранее сообщалось, что школьник напал с ножом на учительницу в коммуне Шемийе-ан-Анжу на западе Франции. Всё произошло через десять минут после начала урока английского: преподаватель завела беседу с 18-летним учеником о его прогулах, в результате чего тот набросился на "обидчицу".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!