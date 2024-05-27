На западе Франции школьник во время урока напал с ножом на учителя

Школьник напал с ножом на учительницу в коммуне Шемийе-ан-Анжу на западе Франции, пишет BFM TV со ссылкой на источники. Всё произошло через десять минут после начала урока английского: преподаватель завела беседу с 18-летним учеником о его прогулах, в результате чего тот набросился на "обидчицу".