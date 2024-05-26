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26 мая, 15:39

Неизвестный ранил ножом четырёх человек в метро французского Лиона

Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров в метро французского Лиона. В результате инцидента четыре пассажира получили ранения, сообщает портал actu.fr.

Обстановка в Лионе после нападения неизвестного мужчины. Видео © X / palywood2

По сведениям портала, инцидент произошёл в 14:30 (15:30 по московскому времени) на станции "Жан-Жорес" в Лионе. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Заместитель мэра города Мохаммед Шии отметил, что полицейские задержали нападавшего. Других подробностей о личности злоумышленника не приводится. Его мотивы и все обстоятельства ЧП также пока неизвестны.

Неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ в Австралии, есть пострадавшие
Неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ в Австралии, есть пострадавшие

А ранее Life.ru писал, что в Швейцарии неизвестный с ножом напал на беременную женщину и ещё нескольких прохожих. В больницу, по предварительным данным, было доставлено до десяти человек.

Обложка ©

X / palywood2

Дарья Нарыкова
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