Неизвестный ранил ножом четырёх человек в метро французского Лиона
Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров в метро французского Лиона. В результате инцидента четыре пассажира получили ранения, сообщает портал actu.fr.
Обстановка в Лионе после нападения неизвестного мужчины. Видео © X / palywood2
По сведениям портала, инцидент произошёл в 14:30 (15:30 по московскому времени) на станции "Жан-Жорес" в Лионе. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Заместитель мэра города Мохаммед Шии отметил, что полицейские задержали нападавшего. Других подробностей о личности злоумышленника не приводится. Его мотивы и все обстоятельства ЧП также пока неизвестны.
А ранее Life.ru писал, что в Швейцарии неизвестный с ножом напал на беременную женщину и ещё нескольких прохожих. В больницу, по предварительным данным, было доставлено до десяти человек.
X / palywood2