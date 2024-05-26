Неизвестный ранил ножом четырёх человек в метро французского Лиона

Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров в метро французского Лиона. В результате инцидента четыре пассажира получили ранения, сообщает портал actu.fr.

Обстановка в Лионе после нападения неизвестного мужчины. Видео © X / palywood2

По сведениям портала, инцидент произошёл в 14:30 (15:30 по московскому времени) на станции "Жан-Жорес" в Лионе. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Заместитель мэра города Мохаммед Шии отметил, что полицейские задержали нападавшего. Других подробностей о личности злоумышленника не приводится. Его мотивы и все обстоятельства ЧП также пока неизвестны.