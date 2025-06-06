Подмосковный Курбан-байрам: Разделка коровы во дворе многоэтажки попала на видео
Разделка коровы во дворе многоэтажки в Подольске в Курбан-байрам попала на видео
В подмосковном Подольске сняли на видео разделку жертвенных животных. Ролик опубликовал телеграм-канал «Колоколъ».
В Подольске мусульмане прямо за жилым домом разделывают корову. Видео © Telegram / Колоколъ
На кадрах — гараж из металла и группа людей на бетонной площадке с разделанной тушей и лужей крови. Утверждается, что это туши баранов и коровы. Местные жители жалуются что не могут нормально дышать и открыть окна из-за жуткого запаха крови.
Напомним, сегодня мусульмане отмечают один из главных праздников в исламе Курбан-байрам. Торжественный намаз прошёл в Соборной мечети Москвы — на утреннюю проповедь пришли около 250 тысяч верующих.
Обложка © Telegram / Колоколъ