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6 июня, 11:57

Подмосковный Курбан-байрам: Разделка коровы во дворе многоэтажки попала на видео

Разделка коровы во дворе многоэтажки в Подольске в Курбан-байрам попала на видео

В подмосковном Подольске сняли на видео разделку жертвенных животных. Ролик опубликовал телеграм-канал «Колоколъ».

В Подольске мусульмане прямо за жилым домом разделывают корову. Видео © Telegram / Колоколъ

На кадрах — гараж из металла и группа людей на бетонной площадке с разделанной тушей и лужей крови. Утверждается, что это туши баранов и коровы. Местные жители жалуются что не могут нормально дышать и открыть окна из-за жуткого запаха крови.
Курбан-байрам в 2025 году: мусульманский праздник жертвоприношения
Курбан-байрам в 2025 году: мусульманский праздник жертвоприношения

Напомним, сегодня мусульмане отмечают один из главных праздников в исламе Курбан-байрам. Торжественный намаз прошёл в Соборной мечети Москвы — на утреннюю проповедь пришли около 250 тысяч верующих.

Обложка © Telegram / Колоколъ

Наталья Демьянова
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