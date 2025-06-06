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6 июня, 08:23

Массовая молитва мусульман прошла у Соборной мечети в честь Курбана-байрама

Московская соборная мечеть. Обложка © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов

Московская соборная мечеть. Обложка © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов

Мусульмане Москвы отметили Курбан-байрам молитвой у Соборной мечети. Богослужение возглавил муфтий Равиль Гайнутдин.

Пришедшие к Соборной мечети в Москве. Видео © VK / Новостной микс

«Позвольте от имени президиума Духовного управления мусульман России, его председателя, предстоятеля российских мусульман, главного муфтия шейха Равиля Гайнудина, и от себя лично, поздравить всех вас с главным праздником ислама, праздником любви и милосердия», передаёт его слова ТАСС.

Также по случаю большого праздника верующие мусульмане собрались и в других российских городах. Не менее широкая процессия развернулась в Санкт-Петербурге на территории Соборной мечети.

Курбан-байрам – важный праздник в исламе наряду с Ураза-байрамом, который отмечают мусульмане во многих странах. Отмечается он через 70 дней после Ураза-байрама в 10-й день месяца Зуль-хиджа мусульманского календаря. Празднование может длиться от трёх до пяти дней, в течение которых принято молиться, навещать родственников и раздавать милостыню.

Курбан-байрам в 2025 году: мусульманский праздник жертвоприношения
Курбан-байрам в 2025 году: мусульманский праздник жертвоприношения

Ранее президент РФ Владимир Путин торжественно поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. В своем обращении он подчеркнул объединяющую роль праздника и его значение для укрепления связи верующих с духовным и историческим наследием.

Мария Любицкая
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