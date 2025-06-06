Массовая молитва мусульман прошла у Соборной мечети в честь Курбана-байрама
Московская соборная мечеть. Обложка © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов
Мусульмане Москвы отметили Курбан-байрам молитвой у Соборной мечети. Богослужение возглавил муфтий Равиль Гайнутдин.
Пришедшие к Соборной мечети в Москве. Видео © VK / Новостной микс
«Позвольте от имени президиума Духовного управления мусульман России, его председателя, предстоятеля российских мусульман, главного муфтия шейха Равиля Гайнудина, и от себя лично, поздравить всех вас с главным праздником ислама, праздником любви и милосердия», — передаёт его слова ТАСС.
Также по случаю большого праздника верующие мусульмане собрались и в других российских городах. Не менее широкая процессия развернулась в Санкт-Петербурге на территории Соборной мечети.
Курбан-байрам – важный праздник в исламе наряду с Ураза-байрамом, который отмечают мусульмане во многих странах. Отмечается он через 70 дней после Ураза-байрама в 10-й день месяца Зуль-хиджа мусульманского календаря. Празднование может длиться от трёх до пяти дней, в течение которых принято молиться, навещать родственников и раздавать милостыню.
Ранее президент РФ Владимир Путин торжественно поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. В своем обращении он подчеркнул объединяющую роль праздника и его значение для укрепления связи верующих с духовным и историческим наследием.