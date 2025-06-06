Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Глава государства Владимир Путин направил поздравление российским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам. В своём обращении он отметил, что этот праздник, завершающий паломничество к священным местам, способствует объединению людей и позволяет верующим ощутить связь с богатым духовным и историческим наследием предков.

«Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, духовному наследию предков. Следуя отеческим заветам и традициям, мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми, милосердными делами, искренне заботятся о тех, кто нуждается в помощи и сострадании», — сказано в поздравлении.

Президент также обратил внимание на участие мусульманских организаций в жизни страны. Он подчеркнул, что они уделяют значительное внимание воспитанию молодого поколения, укреплению семейных ценностей, а также реализации значимых проектов в области культуры, образования, просвещения и благотворительности.

Особо была отмечена их работа по поддержке защитников Отечества и их семей, которая, как сказано в послании, заслуживает самого высокого признания.