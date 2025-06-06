Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Глава государства Владимир Путин направил поздравление российским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам. В своём обращении он отметил, что этот праздник, завершающий паломничество к священным местам, способствует объединению людей и позволяет верующим ощутить связь с богатым духовным и историческим наследием предков.
«Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, духовному наследию предков. Следуя отеческим заветам и традициям, мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми, милосердными делами, искренне заботятся о тех, кто нуждается в помощи и сострадании», — сказано в поздравлении.
Президент также обратил внимание на участие мусульманских организаций в жизни страны. Он подчеркнул, что они уделяют значительное внимание воспитанию молодого поколения, укреплению семейных ценностей, а также реализации значимых проектов в области культуры, образования, просвещения и благотворительности.
Особо была отмечена их работа по поддержке защитников Отечества и их семей, которая, как сказано в послании, заслуживает самого высокого признания.
Курбан-байрам (по-арабски Ид аль-адха) — один из двух важнейших исламских праздников наряду с Ураза-байрамом. Отмечается он через 70 дней после Ураза-байрама в 10-й день месяца Зуль-хиджа мусульманского календаря. Его название состоит из двух слов: арабского «курбан», что значит «жертва», и тюркского «байрам» — «праздник». Подробнее об этом дне — в материале Life.ru.