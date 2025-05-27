«Возмездие!» Сотрудники отеля в Кемере устроили россиянке террор из-за плохого отзыва
Сотрудники отеля в Кемере ворвались в номер к россиянке из-за плохого отзыва
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Российская туристка обвинила сотрудников турецкого отеля в том, что они вломились в её номер и вскрыли чемоданы из-за плохих отзывов в Сети. По данным SHOT, девушка вместе с мужем и двумя детьми перебралась в гостиницу в Кемере из другого отеля.
Фото © SHOT
Семья заселилась на три недели. Отель им не сильно понравился, поэтому девушка сравнила его с «советским пансионатом». Сотрудники гостиницы увидели отзыв и, по всей видимости, решили отомстить. Они забрались в номер к семье и разворотили чемоданы. Найдя тапочки, кофе и зубные щётки из прежнего отеля, они сделали фото и начали угрожать туристке. Затем кадры разлетелись по всем местным чатам с подписью «Возмездие».
Тем временем курортный сезон официально стартовал на Чёрном море, однако ограничения сохраняются в Анапе и Темрюкском районе. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в этих зонах нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. В то же время на остальных участках побережья — от Новороссийска до Сочи, а также в Крыму и Севастополе — все показатели окружающей среды в норме. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул: несмотря на ограничения, лето в Анапе состоится — гостей ждут фестивали, экскурсии и работающие отели с бассейнами.