«‎Возмездие!» Сотрудники отеля в Кемере устроили россиянке террор из-за плохого отзыва

Российская туристка обвинила сотрудников турецкого отеля в том, что они вломились в её номер и вскрыли чемоданы из-за плохих отзывов в Сети. По данным SHOT , девушка вместе с мужем и двумя детьми перебралась в гостиницу в Кемере из другого отеля.

Семья заселилась на три недели. Отель им не сильно понравился, поэтому девушка сравнила его с «советским пансионатом». Сотрудники гостиницы увидели отзыв и, по всей видимости, решили отомстить. Они забрались в номер к семье и разворотили чемоданы. Найдя тапочки, кофе и зубные щётки из прежнего отеля, они сделали фото и начали угрожать туристке. Затем кадры разлетелись по всем местным чатам с подписью «Возмездие».