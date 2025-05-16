Российские туристы не могут купаться в море на турецких курортах из-за безжалостно жалящих медуз

Российские туристы не могут спокойно купаться в море на турецких курортах из-за нашествия медуз, которые находятся в воде буквально на каждом шагу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Туристы из Кемера рассказали, что последние дни на пляже превратились для них и других отдыхающих в какой-то кошмар. После купания в море туристы чувствуют сильный зуд и жжение, напоминающее импульсы при ударе током. В результате этого на коже человека появляются различные неприятные высыпания.

Следу от медуз. Фото © SHOT

Из-за этого многие отдыхающие полностью отказались плескаться в морской воде, отдав своё предпочтение бассейну в отеле.

К слову, медуз практически не видно в море, поэтому обойти их стороной просто так не получится. Туристам лишь остаётся скупать в местных аптеках противоаллергенные крема и антигистаминные препараты.