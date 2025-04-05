Нашествие «безопасных» медуз на пляжах Египта оставило россиян без моря, но с жуткими ранами
SHOT: Российские туристы жалуются на укусы «безопасных» медуз на пляжах Египта
На египетских курортах, в частности в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде, наблюдается нашествие медуз, что привело к ограничению купания на некоторых пляжах. Когда медузы подплывают близко к берегу, доступ к морю для туристов временно закрывают, сообщает Telegram-канал SHOT.
Нашествие медуз в Египте. Видео © SHOT
Укусы «безопасных» медуз в Египте. Обложка © SHOT
По словам отдыхающих, в некоторых местах медуз настолько много, что купание становится невозможным, и даже любители снорклинга опасаются заходить в воду. Несмотря на заявления персонала отелей о безопасности медуз, многие туристы жалуются на зуд и ожоги после купания.
В АТОР сообщили об отсутствии обращений в страховые компании в связи с укусами медуз, что говорит о том, что туристы предпочитают лечиться самостоятельно. Пострадавшие предупреждают о необходимости избегать прикосновений к укушенным местам, так как оставшиеся на коже невидимые щупальца могут продолжать жалить.
Напомним, что недавно у берегов Хургады в Египте произошло крушение батискафа «Синдбад», унёсшие жизни шести российских граждан, в том числе двух несовершеннолетних. Ещё 27 туристов пострадали, получив травмы различной степени тяжести. В ходе расследования выяснилось, что некоторые члены команды батискафа не обладали необходимыми навыками плавания и управления судном. Капитан судна был временно освобождён под залог на время проведения следственных мероприятий.
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