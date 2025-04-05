Нашествие «безопасных» медуз на пляжах Египта оставило россиян без моря, но с жуткими ранами

На египетских курортах, в частности в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде, наблюдается нашествие медуз, что привело к ограничению купания на некоторых пляжах. Когда медузы подплывают близко к берегу, доступ к морю для туристов временно закрывают, сообщает Telegram-канал SHOT.

Нашествие медуз в Египте. Видео © SHOT

Укусы «безопасных» медуз в Египте. Обложка © SHOT

По словам отдыхающих, в некоторых местах медуз настолько много, что купание становится невозможным, и даже любители снорклинга опасаются заходить в воду. Несмотря на заявления персонала отелей о безопасности медуз, многие туристы жалуются на зуд и ожоги после купания.