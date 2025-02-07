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Регион
7 февраля, 14:39

Российские учёные научились заживлять раны и ожоги с помощью медуз

БФУ: Технология получения коллагена из медуз поможет в лечении ран и ожогов

Российские учёные совместно с коллегами из Малайзии научились заживлять раны и ожоги с помощью медуз. Для этого сотрудники БФУ имени Канта и Университета Сабаха разработали технологию получения коллагена из морских обитателей, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

По данным издания, заинтересовавшие учёных медузы Aurelia aurita и Rhopilema hispidum обитают в Балтийском море и в территориальных водах Малайзии. В их организме содержится коллаген, который при всех полезных свойствах ещё и не вызывает существенных аллергических реакций. Из него исследовали собираются изготавливать губки и спреи.

«Применение коллагеновых изделий, согласно проведенным исследованиям, увеличивает скорость роста и деления клеток кожи человека примерно на 40-50%, что позволяет достичь повышения скорости реабилитации пациентов и сократить риск присоединения вторичных инфекций», — рассказала старший научный сотрудник НОЦ «Промышленные биотехнологии» БФУ Юлия Куликова.

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Борис Эльфанд
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