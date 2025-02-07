Российские учёные научились заживлять раны и ожоги с помощью медуз
БФУ: Технология получения коллагена из медуз поможет в лечении ран и ожогов
Российские учёные совместно с коллегами из Малайзии научились заживлять раны и ожоги с помощью медуз. Для этого сотрудники БФУ имени Канта и Университета Сабаха разработали технологию получения коллагена из морских обитателей, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.
По данным издания, заинтересовавшие учёных медузы Aurelia aurita и Rhopilema hispidum обитают в Балтийском море и в территориальных водах Малайзии. В их организме содержится коллаген, который при всех полезных свойствах ещё и не вызывает существенных аллергических реакций. Из него исследовали собираются изготавливать губки и спреи.
«Применение коллагеновых изделий, согласно проведенным исследованиям, увеличивает скорость роста и деления клеток кожи человека примерно на 40-50%, что позволяет достичь повышения скорости реабилитации пациентов и сократить риск присоединения вторичных инфекций», — рассказала старший научный сотрудник НОЦ «Промышленные биотехнологии» БФУ Юлия Куликова.