Учёные Сеченовки представили напечатанную на биопринтере барабанную перепонку

Российские учёные разработали барабанную перепонку, напечатанную с помощью биопринтера. В будущем на базе медуниверситета имени И. М. Сеченова планируется производство биомедицинских клеточных продуктов для персонализированного использования. С таким распоряжением выступил ректор университета Пётр Глыбочко.

«В первую очередь мы нацелены на пациентов по отоларингологии, для нашей клиники ЛОР-болезней это первый продукт, такой как барабанная перепонка. Кроме этого, есть биопродукты, которые применяются при различных операциях на перегородке носа», — передаёт слова Глыбочко ТАСС.

Ректор подчеркнул, что перепонка, созданная с помощью биопринтера, дает возможность пациентам полностью восстановить слух. В будущем исследователи намерены адаптировать эту технологию для применения в дерматологии, онкологии, кардиологии и травматологии. Также было отмечено, что в настоящее время врачи могут лишь частично решить проблему с помощью хирургического вмешательства, тогда как метод, использующий биомедицинские клеточные продукты, позволяет полностью восстановить утраченные ткани, минимизируя травматичность и риски осложнений.