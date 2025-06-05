Названы страны, где российские туристы могут подхватить лихорадку чикунгунья

Вирус чикунгунья распространён преимущественно в тропиках и субтропиках, где обитают комары рода Aedes. Наиболее часто случаи заболевания фиксируются в Центральной и Восточной Африке (Танзания, Кения, Конго), на островах Индийского океана (Коморы, Реюньон, Маврикий, Сейшелы), а также в странах Южной и Юго-Восточной Азии — Индии, Индонезии, Таиланде, Мьянме, Шри-Ланке, Филиппинах, Пакистане и Малайзии. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-инфекционист Мурад Шахмарданов.

С 2013 года лихорадка активно распространяется по Карибскому бассейну и Латинской Америке — регистрируются вспышки на Гаити, в Доминикане, Ямайке, Венесуэле, Колумбии, Бразилии и Мексике. В последние годы локальные случаи заражения отмечались даже в Европе (Италия, Франция, Испания) благодаря расширению ареала комара-переносчика Aedes albopictus.

Распространение инфекции ускоряется в сезон дождей, когда численность комаров резко возрастает. Климатические изменения, глобализация и миграция людей способствуют появлению вируса там, где его раньше не было.

Инкубационный период длится от 2 до 12 дней. Заболевание начинается с резкого подъёма температуры (до 39–40 °C), сопровождающегося выраженными болями в суставах кистей, стоп, лодыжек и коленей. Возможны головная боль, мышечные боли, усталость, сыпь, иногда — конъюнктивит, тошнота и рвота. Суставные боли могут сохраняться неделями или дольше.