Берёза – главный враг: Врач назвал Life.ru 6 правил для аллергиков, чтобы выжить в сезон цветения

Весна и начало лета для миллионов россиян превращаются в кошмар из-за активного цветения. Слёзы, насморк, зуд – вот лишь малая часть «прелестей» аллергии. Как пережить этот период без потерь, Life.ru рассказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Александр Коньков.

По словам специалиста, при первых признаках аллергии, таких как конъюнктивит или поллиноз, необходимо срочно обратиться к врачу-аллергологу. Он проведёт диагностику и назначит адекватное лечение. Особое внимание, как отметил врач, стоит обратить на берёзу.

В мае одним из основных аллергенов является пыльца берёзы. В её составе содержится больше 40 белков, из которых шесть – сильнейшие аллергены. Наибольшую угрозу представляет Bet v 1, который при взаимодействии с белками человека вызывает очень быструю реакцию гиперчувствительности и развитие неприятных симптомов. Александр Коньков Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ

Профессор подчеркнул, что не только берёза представляет угрозу. Тополь, клён, ива, вяз, ясень и даже всеми любимые одуванчики могут стать источником аллергической реакции. И, что самое неприятное, аллергия может возникнуть в любом возрасте, и даже сочетаться с другими её видами – на продукты или бытовую химию. Врач также отметил, что внешние проявления болезни часто сопровождаются общим ухудшением самочувствия.

«Внешние проявления заболевания сопровождаются слабым самочувствием человека, раздражительностью, утомляемостью, бессонницей и, соответственно, снижением работоспособности. Особенно тяжело переносят аллергию дети», – подчеркнул Коньков.

Врач также развенчал популярный миф об укреплении иммунитета как способе борьбы с аллергией. Он подчеркнул, что выработать иммунитет к аллергенам невозможно, поскольку это неправильная работа иммунной системы. А самолечение, в том числе приём иммуномодуляторов, может только усугубить ситуацию. Что касается облегчения симптомов, то антигистаминные препараты лучше сочетать с антилейкотриеновыми средствами и местными спреями, но только после консультации с врачом.

Помимо медикаментозной терапии врач перечислил шесть простых, но эффективных правил, которые помогут аллергикам пережить сезон цветения: безопасное проветривание, использование защитных средств, частый приём душа и стирка, промывание носа, установка увлажнителей и очистителей воздуха в квартире. Главное, как указал Коньков, – вовремя прислушиваться к своему организму и не заниматься самолечением.