«Сильно вредит»: Врач рассказал о последствиях лечения аллергии гормонами

В пиковый период цветения для облегчения симптомов аллергии применяются два метода: элиминация аллергена, то есть избегание контакта с ним, а также использование средств индивидуальной и коллективной защиты. Об этом рассказал аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, первый способ позволяет человеку чувствовать себя лучше, уехав в местность без аллергена. Для второго требуется медицинская маска, а лучше респиратор. Также важно защищать глаза с помощью плотно прилегающих очков и установить на окна материалы, не пропускающие пыльцу. Либо закрыть окна и включить климат-контроль. Кроме того, необходима влажная уборка, но выполнять её должен не сам аллергик, отметил эксперт.

Иммунолог добавил, что если избежать контакта с аллергеном невозможно, следует применять симптоматические средства — гормональные и негормональные препараты. Последние можно приобрести без рецепта в аптеке.

Гормональные препараты действуют быстрее, но могут подавлять иммунную систему и вызывать сложности при дальнейшем лечении аллерговакцинами. Если простые препараты не помогают, лучше обратиться к врачу. Он назначит лечение или отправит к узкому специалисту — аллергологу, отметил Болибок.

«Без него я бы не советовал начинать гормональное лечение. <…> Вакцины на все виды пыльцы, которые у нас летают в России, есть, а лечение гормонами очень сильно вредит дальнейшей аллерговакцинации», — заключил собеседник 360.ru.