Врач объяснила Life.ru, как справиться с аллергией на главный символ весны – вербу

Хотя верба считается традиционным символом весны, её пыльца содержит специфический белок, способный вызывать сильную аллергическую реакцию. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с Life.ru пояснила, что иммунная система некоторых людей воспринимает этот белок как угрозу, запуская защитные механизмы, которые приводят к воспалению слизистых оболочек глаз и дыхательных путей.

Типичными проявлениями аллергии на вербу становятся чихание, заложенность носа, покраснение и слезоточивость глаз. В более тяжёлых случаях могут развиться сухой кашель, отёки и затруднённое дыхание, что требует незамедлительной медицинской помощи.

С аллергией на пыльцу вербы с большей вероятностью могут столкнуться люди, у которых есть наследственная предрасположенность или уже диагностированы другие формы аллергии. Причём развиться она может не только в детстве — нередки случаи, когда аллергическая реакция появляется во взрослом и даже пожилом возрасте. Ольга Уланкина Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

Для снижения риска обострения врач рекомендует полностью исключить контакт с вербой, включая использование её веточек в качестве весеннего декора. Однако этого недостаточно, так как в период цветения пыльца легко распространяется по воздуху. Специалист советует ограничивать пребывание на улице в сухую ветреную погоду, а после прогулок обязательно переодеваться, умываться и промывать нос.

Дополнительные меры защиты включают регулярную влажную уборку в доме и частую смену постельного белья. При выраженных симптомах аллергии необходимо обратиться к врачу для точной диагностики и назначения антигистаминных препаратов.

«Если реакция сильная, стоит не откладывая обратиться к врачу: он назначит анализы, чтобы определить, на какие аллергены есть реакция, а также порекомендует лечение: антигистаминные препараты, назальные средства», — заключила специалист.