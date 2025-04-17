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17 апреля, 04:00

Врач объяснила Life.ru, как справиться с аллергией на главный символ весны – вербу

Врач Уланкина: Типичным проявлением аллергии на вербу является чихание

Типичным проявлением аллергии на вербу является чихание. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / khramova natalia

Типичным проявлением аллергии на вербу является чихание. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / khramova natalia

Хотя верба считается традиционным символом весны, её пыльца содержит специфический белок, способный вызывать сильную аллергическую реакцию. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с Life.ru пояснила, что иммунная система некоторых людей воспринимает этот белок как угрозу, запуская защитные механизмы, которые приводят к воспалению слизистых оболочек глаз и дыхательных путей.

Типичными проявлениями аллергии на вербу становятся чихание, заложенность носа, покраснение и слезоточивость глаз. В более тяжёлых случаях могут развиться сухой кашель, отёки и затруднённое дыхание, что требует незамедлительной медицинской помощи.

С аллергией на пыльцу вербы с большей вероятностью могут столкнуться люди, у которых есть наследственная предрасположенность или уже диагностированы другие формы аллергии. Причём развиться она может не только в детстве — нередки случаи, когда аллергическая реакция появляется во взрослом и даже пожилом возрасте.

Ольга Уланкина

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

С аллергией на пыльцу вербы с большей вероятностью могут столкнуться люди, у которых есть наследственная предрасположенность или уже диагностированы другие формы аллергии. Причём развиться она может не только в детстве — нередки случаи, когда аллергическая реакция появляется во взрослом и даже пожилом возрасте.
С аллергией на пыльцу вербы с большей вероятностью могут столкнуться люди, у которых есть наследственная предрасположенность или уже диагностированы другие формы аллергии. Причём развиться она может не только в детстве — нередки случаи, когда аллергическая реакция появляется во взрослом и даже пожилом возрасте.
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Для снижения риска обострения врач рекомендует полностью исключить контакт с вербой, включая использование её веточек в качестве весеннего декора. Однако этого недостаточно, так как в период цветения пыльца легко распространяется по воздуху. Специалист советует ограничивать пребывание на улице в сухую ветреную погоду, а после прогулок обязательно переодеваться, умываться и промывать нос.

Дополнительные меры защиты включают регулярную влажную уборку в доме и частую смену постельного белья. При выраженных симптомах аллергии необходимо обратиться к врачу для точной диагностики и назначения антигистаминных препаратов.

«Если реакция сильная, стоит не откладывая обратиться к врачу: он назначит анализы, чтобы определить, на какие аллергены есть реакция, а также порекомендует лечение: антигистаминные препараты, назальные средства», — заключила специалист.

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Ранее Life.ru рассказывал о трёх простых действиях, которые спасут от аллергии весной. Сначала определяется истинная причина реакции организма, затем изучается календарь пыления.

Андрей Горяничев
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