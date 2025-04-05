Тренируем организм: Врач дал Life.ru советы, как перестать страдать от аллергии на цветение

С приходом весны многие сталкиваются с мучительными симптомами аллергии на цветение. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко в беседе с Life.ru объяснил, что сейчас в воздухе особенно активна пыльца берёзы и ольхи, которая в городских условиях скапливается в опасных концентрациях из-за ограниченного пространства и отсутствия естественных преград.

Самый простой способ защиты — минимизировать контакт с аллергенами. Специалист рекомендует сократить время пребывания на улице в периоды активного пыления, плотно закрывать окна в помещениях и автомобилях, а также регулярно проводить влажную уборку, так как пыльца легко оседает на всех поверхностях. Для дополнительной защиты можно использовать солевые растворы для промывания носа.

Лица, у которых установлен диагноз аллергическое заболевание, и большая часть пациентов с аллергическими заболеваниями — это, конечно, пациенты с поллинозом. Сейчас цветут деревья, чуть позже будут цвести луговые травы, там уже другие пациенты будут реагировать. Но вот те, кто сейчас реагирует на цветение растений, конечно же, они должны заниматься профилактикой, если у них установлено аллергическое заболевание. Дмитрий Карпенко Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета

Для облегчения острых симптомов врачи обычно назначают антигистаминные препараты, доступные без рецепта, и гормональные спреи, снимающие воспаление. Однако эти средства лишь временно устраняют проявления аллергии, не воздействуя на её причину.

Единственным методом, способным принципиально изменить ситуацию, является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Этот длительный курс лечения, начинающийся осенью и продолжающийся 3-5 лет, постепенно «приучает» организм к аллергенам, значительно снижая остроту реакций в сезон цветения.

«Таким образом мы организм тренируем и подготавливаем к встрече с аллергеном. И каждый раз, когда организм начинает встречаться с этим аллергеном, реакция будет всё меньше и меньше», — отметил Карпенко.