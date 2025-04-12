«Пыльца и фрукты нипочём»: Иммунолог назвал плюсы новой алерговакцины
Врач Болибок: Новая российская вакцина может лечить перекрёстные аллергии
Новая российская вакцина может лечить перекрёстные аллергии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nigel Stripe
Учёные Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали новую российскую вакцину для людей, страдающих аллергиями. Эта вакцина будет эффективна в лечении перекрёстных аллергий, включая реакции на пыльцу и определённые продукты питания. Об этом в интервью 360.ru сообщил иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что первая вакцина от аллергии была разработана около ста лет назад, и сейчас ученые представляют новый этап её эволюции.
«Аллергия на пыльцу березы часто сочетается с аллергией на фрукты, чаще всего яблоки и другие косточковые фрукты. Наши институты иммунологии ФМБА сделали комбинированную вакцину, которая лечит так называемые перекрёстные аллергии», — пояснил Болибок.
Созданная вакцина будет вводиться в виде инъекций и позволит пациентам делать в два-три раза меньше уколов по сравнению с существующими препаратами.
Несмотря на наличие различных методов лечения аллергии, многие люди сталкиваются с трудностями при записи к врачу для назначения нужного лекарства. Врач отметил, что это связано с организацией медицинской помощи. В поликлиниках по ОМС напрямую записаться к аллергологу невозможно; направление может дать только терапевт или педиатр, и часто они не отправляют пациентов к аллергологу из-за высоких затрат.
Ранее Life.ru рассказывал о трёх простых действиях, которые спасут от аллергии весной. Сначала определяется истинная причина реакции организма. Во вторую очередь при аллергии на пыльцу нужно проанализировать календарь пыления и сравнить его с периодичностью проявления симптомов у пациента