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12 апреля, 13:26

«Пыльца и фрукты нипочём»: Иммунолог назвал плюсы новой алерговакцины

Врач Болибок: Новая российская вакцина может лечить перекрёстные аллергии

Новая российская вакцина может лечить перекрёстные аллергии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nigel Stripe

Новая российская вакцина может лечить перекрёстные аллергии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nigel Stripe

Учёные Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали новую российскую вакцину для людей, страдающих аллергиями. Эта вакцина будет эффективна в лечении перекрёстных аллергий, включая реакции на пыльцу и определённые продукты питания. Об этом в интервью 360.ru сообщил иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что первая вакцина от аллергии была разработана около ста лет назад, и сейчас ученые представляют новый этап её эволюции.

«Аллергия на пыльцу березы часто сочетается с аллергией на фрукты, чаще всего яблоки и другие косточковые фрукты. Наши институты иммунологии ФМБА сделали комбинированную вакцину, которая лечит так называемые перекрёстные аллергии», — пояснил Болибок.

Созданная вакцина будет вводиться в виде инъекций и позволит пациентам делать в два-три раза меньше уколов по сравнению с существующими препаратами.

Несмотря на наличие различных методов лечения аллергии, многие люди сталкиваются с трудностями при записи к врачу для назначения нужного лекарства. Врач отметил, что это связано с организацией медицинской помощи. В поликлиниках по ОМС напрямую записаться к аллергологу невозможно; направление может дать только терапевт или педиатр, и часто они не отправляют пациентов к аллергологу из-за высоких затрат.

Тренируем организм: Врач дал Life.ru советы, как перестать страдать от аллергии на цветение
Тренируем организм: Врач дал Life.ru советы, как перестать страдать от аллергии на цветение

Ранее Life.ru рассказывал о трёх простых действиях, которые спасут от аллергии весной. Сначала определяется истинная причина реакции организма. Во вторую очередь при аллергии на пыльцу нужно проанализировать календарь пыления и сравнить его с периодичностью проявления симптомов у пациента

Александра Мышляева
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