Боролись за жизнь всем пляжем: В Сочи спасли туриста после остановки сердца

На сочинском пляже чудом спасли мужчину, у которого произошла внезапная остановка сердца. По информации телеграм-канала «ЧП Сочи» очевидцы и спасатели в течение 40 минут до приезда скорой пытались его реанимировать.

В Сочи удалось спасти туриста с остановкой сердце после часовой реанимации. Видео © Telegram / ЧП Сочи

Инцидент произошёл на пляже «Жемчужина» в Сочи. У одного из отдыхающих случилась внезапная остановка сердца. До прибытия вызванной скорой помощи спасатели и другие находившиеся на пляже люди оказывали пострадавшему первую помощь, проводя сердечно-легочную реанимацию.

Несколько человек меняли друг друга для оказания первой помощи. Медики приехали, но даже после этого реанимационные процедуры повторялись ещё 40 минут. Многие туристы и жители были восхищены выдержкой и мужеством тех, кто принимал участие в спасении мужчины. По последним данным, его госпитализировали в Городскую больницу №4.