Троих детей спасли из пожара в центре Москвы
Сотрудники МЧС спасли 19 человек из пожара в Таганском районе Москвы
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Пожарные спасли 19 человек в результате пожара в центре Москвы, который произошёл на улице Ковров переулок. В одном из домов загорелись вещи и мебель на первом этаже в помещении консьержа, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Огнеборцы МЧС России спасли 19 человек на пожаре в Москве. На месте работали 18 специалистов и 6 единиц техники», — говорится в сообщении.
Спасатели смогли вытащить на улицу 17 взрослых и троих детей. На данный момент пожар ликвидирован.
Ранее Life.ru рассказал о страшном пожаре, который произошёл в подмосковном городе Королёв. В результате возгорания произошла трагедия — погибли двое детей и трое взрослых. Малышам было 4 и 7 лет. Пожарным удалось спасти одну женщину, её эвакуировали через окно.