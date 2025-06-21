Троих детей спасли из пожара в центре Москвы

Пожарные спасли 19 человек в результате пожара в центре Москвы, который произошёл на улице Ковров переулок. В одном из домов загорелись вещи и мебель на первом этаже в помещении консьержа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России спасли 19 человек на пожаре в Москве. На месте работали 18 специалистов и 6 единиц техники», — говорится в сообщении.

Спасатели смогли вытащить на улицу 17 взрослых и троих детей. На данный момент пожар ликвидирован.