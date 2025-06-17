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17 июня, 04:11

Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в подмосковном Королёве

Последствия пожара в квартире в Королёве. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Последствия пожара в квартире в Королёве. Обложка © Пресс-служба МЧС России

В результате возгорания в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже жилого дома в подмосковном Королёве погибли пять человек, включая двоих детей в возрасте 7 и 4 лет. Об этом сообщило МЧС России.

Последствия пожара в квартире в Королёве. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Последствия пожара в квартире в Королёве. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Пожарным удалось спасти одну женщину, которую эвакуировали через окно с использованием трёхколенной лестницы, а также вывести в безопасную зону троих детей с соседних этажей. Огонь, охвативший около 30 квадратных метров, был оперативно локализован и ликвидирован.

Названа причина страшного пожара в Подмосковье, который унёс жизни пяти детей
Названа причина страшного пожара в Подмосковье, который унёс жизни пяти детей

Ранее в Башкирии трое детей участника СВО погибли при пожаре в частном доме. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Артём Гапоненко
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