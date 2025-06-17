Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в подмосковном Королёве
Последствия пожара в квартире в Королёве. Обложка © Пресс-служба МЧС России
В результате возгорания в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже жилого дома в подмосковном Королёве погибли пять человек, включая двоих детей в возрасте 7 и 4 лет. Об этом сообщило МЧС России.
Последствия пожара в квартире в Королёве. Обложка © Пресс-служба МЧС России
Пожарным удалось спасти одну женщину, которую эвакуировали через окно с использованием трёхколенной лестницы, а также вывести в безопасную зону троих детей с соседних этажей. Огонь, охвативший около 30 квадратных метров, был оперативно локализован и ликвидирован.
Ранее в Башкирии трое детей участника СВО погибли при пожаре в частном доме. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.