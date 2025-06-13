Названа причина страшного пожара в Подмосковье, который унёс жизни пяти детей

Следователи и криминалисты завершили работу на месте трагедии в подмосковном посёлке Куровское, где в результате пожара погибли пять детей. По информации пресс-службы Главного управления СК России по Московской области, предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки.

«По предварительным данным эксперта, причиной возгорания могло послужить замыкание электропроводки в результате перегруза электросетей, включенными в сеть бытовыми приборами», — говорится в заявлении СК.

По версии экспертов, пожар мог возникнуть из-за чрезмерной нагрузки на электросеть от бытовых приборов. Точное определение очага возгорания и его причины страшного пожара станет возможным только после проведения соответствующей экспертизы. Параллельно устанавливаются все сопутствующие обстоятельства происшествия.