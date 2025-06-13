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13 июня, 04:27

Тела пятерых детей нашли спасатели при тушении пожара в Подмосковье

При пожаре в посёлке Куровское Московской области погибли пять детей

Пожар в частном доме в Подмосковье. Обложка © Telegram / Пул МЧС Подмосковья

Пожар в частном доме в Подмосковье. Обложка © Telegram / Пул МЧС Подмосковья

В посёлке Куровское Орехово-Зуевского округа Московской области произошёл пожар в частном жилом доме площадью 72 квадратных метра. Как сообщили в пресс-службе МЧС, погибли пятеро детей.

«До прибытия спасателей была госпитализирована женщина. К сожалению, при тушении обнаружены тела пятерых детей: одномесячного, годовалого, 9, 11 и 17 лет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в доме отсутствовала пожарная сигнализация. На месте происшествия работают 16 сотрудников и задействовано четыре единицы техники. Следственные действия ведутся дознавателями ведомства.

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Ранее в подмосковном Красногорске произошёл пожар в многоэтажном доме на улице Королёва. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Из здания были выведены 50 человек, включая 15 несовершеннолетних. Никто из жильцов не пострадал.

Тимур Хингеев
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