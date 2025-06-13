Тела пятерых детей нашли спасатели при тушении пожара в Подмосковье

В посёлке Куровское Орехово-Зуевского округа Московской области произошёл пожар в частном жилом доме площадью 72 квадратных метра. Как сообщили в пресс-службе МЧС, погибли пятеро детей.

«До прибытия спасателей была госпитализирована женщина. К сожалению, при тушении обнаружены тела пятерых детей: одномесячного, годовалого, 9, 11 и 17 лет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в доме отсутствовала пожарная сигнализация. На месте происшествия работают 16 сотрудников и задействовано четыре единицы техники. Следственные действия ведутся дознавателями ведомства.