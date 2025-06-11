Вернувшийся с СВО россиянин спас семью из горящего дома в Петергофе
Mash Gor: Боец СВО спас людей из горящего дома в Петергофе во время отпуска
Кадр с пожара в частном доме в Петергофе. Обложка © Telegram / Сергей Меликов
Боец СВО Расул Яхъяев из Хасавюртовского района Дагестана оказался в нужное время в нужном месте. Находясь в отпуске в Петергофе, он стал свидетелем ночного пожара в частном доме. Пока хозяева спали и не подозревали об опасности, Яхъяев, не раздумывая, бросился в пламя. Ему удалось разбудить всех жильцов и вывести их на улицу до того, как огонь охватил весь дом. Об этом сообщил Mash Gor.
После отпуска контрактник снова вернётся на передовую. Но даже находясь в тылу, он продолжает спасать жизни. О героическом поступке Расула также узнал глава Дагестана Сергей Меликов.
«Расул, я горжусь, что ты дагестанец! Желаю тебе успехов в бою и в жизни! И спасибо твоим родителям. Они воспитали настоящего мужчину», — написал Меликов в телеграм-канале.
Ранее в зоне СВО экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» проявил героизм после атаки украинского дрона. В результате попадания боеприпаса в машину российские военные получили контузии, однако смогли пройти марш-бросок в сто километров до пункта временной дислокации, несмотря на серьёзные травмы.