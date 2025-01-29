Потеря ног, сражение с диверсантом: Русский Цезарь спас более 100 сослуживцев на СВО и не сдался
Замполит Гитинов спас более 100 бойцов и победил переодетого диверсанта с ножом
Магомед Гитинов. Обложка © Telegram / RT на русском
Стал известен подвиг ещё одного военного ВС РФ с позывным Цезарь. За время спецоперации Магомед Гитинов спас более 100 бойцов, уничтожил украинского диверсанта, лишился ног, но, несмотря на это, вернулся на фронт в качестве инструктора штурмового отряда, пишет RT.
Боец отправился на СВО в 2022 году. Гитинов был назначен замполитом, но всегда вместе с товарищами выезжал на передовую, ходил в штурмы и в разведку, научился сапёрному делу. В марте 2023 года группа Магомеда взяла значимую высоту под Авдеевкой, что позволило российским войскам зайти в город. Позже он помог мирным гражданам из Верхнеторецкого в ДНР разминировать дом.
Также замполиту пришлось сразиться с командиром штурмовиков ВСУ, которого отправили в разведку в форме нашего солдата. Он напал на Цезаря с ножом, но был ликвидирован. Летом 2023-го боец ВС РФ попал в засаду, где ему подстрелили ноги. Гитинов сумел переплыть реку к своим, но по их автомобилю прилетели снаряды ВСУ. Тогда он окончательно понял, что ногам пришёл конец. Магомед выжил благодаря товарищам, которые доставили его в госпиталь. Он прошёл реабилитацию и вновь вернулся на фронт.
Ранее Life.ru рассказывал о разведчике, который считался убитым во время атаки ВСУ, однако выжил и ползком добрался до товарищей. Боец на руках и коленях преодолел 10 км, его путь занял десять дней. В дороге он пил росу с листьев и спал под деревьями.