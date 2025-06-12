Из загоревшегося жилого дома в Красногорске эвакуировали 50 человек

В подмосковном Красногорске в ночь на 12 июня произошёл пожар в многоэтажном доме на улице Королёва. Загорелось торговое помещение, расположенное на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Пламя охватило площадь около 80 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Открытого огня на момент завершения тушения не оставалось. Огонь повредил как магазин, где возникло возгорание, так и квартиру этажом выше.

Из здания были выведены 50 человек, включая 15 несовершеннолетних. Никто из жильцов не пострадал. В операции участвовали 18 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины.