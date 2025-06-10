Около 500 человек эвакуированы из госпиталя МВД в Москве из-за пожара

В Москве около 500 человек эвакуированы из госпиталя МВД, так как в цокольном этаже хирургического отделения начался пожар в серверной. О случившемся пишет Mash.

По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание. Сейчас всё здание обесточено, на месте продолжают работать спасатели. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.