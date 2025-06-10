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10 июня, 07:29

Около 500 человек эвакуированы из госпиталя МВД в Москве из-за пожара

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Москве около 500 человек эвакуированы из госпиталя МВД, так как в цокольном этаже хирургического отделения начался пожар в серверной. О случившемся пишет Mash.

По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание. Сейчас всё здание обесточено, на месте продолжают работать спасатели. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Пожар на рыболовном судне во Владивостоке унёс жизнь одного человека
Пожар на рыболовном судне во Владивостоке унёс жизнь одного человека

Ранее сообщалось, что на заводе «Русский продукт» в Москве в результате пожара погибли два человека. Возгорание вспыхнуло в производственном цехе на Пермской улице, где огнём было охвачено 30 квадратных метров.

Татьяна Миссуми
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