Около 500 человек эвакуированы из госпиталя МВД в Москве из-за пожара
Обложка © freepik
В Москве около 500 человек эвакуированы из госпиталя МВД, так как в цокольном этаже хирургического отделения начался пожар в серверной. О случившемся пишет Mash.
По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание. Сейчас всё здание обесточено, на месте продолжают работать спасатели. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что на заводе «Русский продукт» в Москве в результате пожара погибли два человека. Возгорание вспыхнуло в производственном цехе на Пермской улице, где огнём было охвачено 30 квадратных метров.