Пожар на рыболовном судне во Владивостоке унёс жизнь одного человека

На рыболовном судне, стоящем на коммерческой стоянке в бухте Золотой рог во Владивостоке, произошёл масштабный пожар. По информации пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар. Видео © Telegram / МЧС Приморского края

Пожар вспыхнул утром 10 июня, уже через семь минут на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Несмотря на оперативные действия спасателей, один человек погиб в результате ЧП. Однако благодаря слаженной работе спасательных служб удалось эвакуировать 24 человека.

По информации ГУ МЧС по Приморскому краю, локализовать пожар удалось на площади 200 квадратных метров, остановив дальнейшее распространение огня. В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению причин происшествия и оценке ущерба. В тушении задействованы 70 специалистов и 17 единиц техники.