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8 июня, 21:06

Названа предварительная причина пожара на заводе «Русский продукт» в Москве

СК: Предварительно, причиной пожара на заводе в Москве стало короткое замыкание

Пожар на заводе. Обложка © МЧС России

Пожар на заводе. Обложка © МЧС России

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара на заводе «Русский продукт» в Москве. Огонь вспыхнул в административно-складском комплексе завода на Пермской улице.

Инцидент квалифицировали по части 3 статьи 143 УК «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Предварительно, причиной возгорания послужило короткое замыкание проводки.

«Следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская», — уточнили в ведомстве.

Крупный пожар вспыхнул на базе отдыха в Махачкале
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Как ранее сообщал Life.ru, огонь охватил 30 квадратных метров предприятия. Один человек погиб на месте происшествия, второй скончался по пути в больницу. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Лия Мурадьян
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