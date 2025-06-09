Названа предварительная причина пожара на заводе «Русский продукт» в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара на заводе «Русский продукт» в Москве. Огонь вспыхнул в административно-складском комплексе завода на Пермской улице.

Инцидент квалифицировали по части 3 статьи 143 УК «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Предварительно, причиной возгорания послужило короткое замыкание проводки.

«Следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская», — уточнили в ведомстве.