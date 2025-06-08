Два человека погибли при пожаре на заводе «Русский продукт» в Москве

На заводе «Русский продукт» в Москве в результате пожара погибли два человека. По информации SHOT, возгорание вспыхнуло в производственном цехе на Пермской улице, где огнём было охвачено 30 квадратных метров.

Пожар на заводе «Русский продукт» в Москве. Видео © МЧС РФ

В ходе экстренной эвакуации с территории предприятия вывели 33 сотрудника. Один человек погиб непосредственно на месте происшествия, второй скончался по пути в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.