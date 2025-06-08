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Регион
8 июня, 17:57

Два человека погибли при пожаре на заводе «Русский продукт» в Москве

Обложка © МЧС РФ

Обложка © МЧС РФ

На заводе «Русский продукт» в Москве в результате пожара погибли два человека. По информации SHOT, возгорание вспыхнуло в производственном цехе на Пермской улице, где огнём было охвачено 30 квадратных метров.

Пожар на заводе «Русский продукт» в Москве. Видео © МЧС РФ

В ходе экстренной эвакуации с территории предприятия вывели 33 сотрудника. Один человек погиб непосредственно на месте происшествия, второй скончался по пути в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Пожар на складе в Пушкино локализован
Пожар на складе в Пушкино локализован

Ранее сообщалось, что в Махачкале разгорелся масштабный пожар на территории базы отдыха. Площадь пожара составила значительные 800 квадратных метров. Возгорание произошло на крыше заброшенного двухэтажного здания. Пострадавших нет.

Александра Мышляева
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