Пожар на складе в Пушкино локализован

Крупный пожар, вспыхнувший на складе в подмосковном Пушкино, удалось локализовать. По данным пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составила 21 тысячу квадратных метров. К тушению были привлечены десятки пожарных расчётов, в том числе специализированная техника.

Информация о пострадавших не уточняется, причины происшествия устанавливаются. Инцидент произошёл на складе, расположенном на улице Новая.

Ранее сообщалось, что на месте пожара горят газовые баллоны, что значительно осложняет тушение. Площадь возгорания быстро увеличилась, достигнув 20 тысяч квадратных метров. В какой-то момент пламя перекинулось на соседнее здание, после чего произошло частичное обрушение кровли — она рухнула на площади около 13 тысяч квадратных метров.