Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 19:19

Пожар на складе в Пушкино локализован

Тушение пожара на складе в Пушкино. Обложка © Telegram / МЧС России

Тушение пожара на складе в Пушкино. Обложка © Telegram / МЧС России

Крупный пожар, вспыхнувший на складе в подмосковном Пушкино, удалось локализовать. По данным пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составила 21 тысячу квадратных метров. К тушению были привлечены десятки пожарных расчётов, в том числе специализированная техника.

Информация о пострадавших не уточняется, причины происшествия устанавливаются. Инцидент произошёл на складе, расположенном на улице Новая.

Озвучена причина крупного пожара на рынке в Нижнем Новгороде
Озвучена причина крупного пожара на рынке в Нижнем Новгороде

Ранее сообщалось, что на месте пожара горят газовые баллоны, что значительно осложняет тушение. Площадь возгорания быстро увеличилась, достигнув 20 тысяч квадратных метров. В какой-то момент пламя перекинулось на соседнее здание, после чего произошло частичное обрушение кровли — она рухнула на площади около 13 тысяч квадратных метров.

Андрей Васильев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar