Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 20 тысяч квадратов
Площадь пожара на складе в Пушкино увеличилась до 20 тысяч квадратов, сообщает SHOT. С места крупного возгорания доносятся взрывы.
Пожар на складе в Пушкино. Видео © МЧС России
В пресс-службе МЧС уточнили, что пламя охватило здание с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. Сейчас на месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники.
«На место следует лаборатория по замеру воздуха», — говорится в сообщении.
Напомним, в подмосковном Пушкино вспыхнул пожар на складе с горюче-смазочными материалами. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В настоящее время выясняются причины произошедшего, информация о возможных пострадавших уточняется.
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