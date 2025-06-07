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7 июня, 17:12

Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 20 тысяч квадратов

Площадь пожара на складе в Пушкино увеличилась до 20 тысяч квадратов, сообщает SHOT. С места крупного возгорания доносятся взрывы.

Пожар на складе в Пушкино. Видео © МЧС России

В пресс-службе МЧС уточнили, что пламя охватило здание с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. Сейчас на месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники.

«На место следует лаборатория по замеру воздуха», — говорится в сообщении.

Семь сотрудников горящего в Подмосковье склада не выходят на связь
Семь сотрудников горящего в Подмосковье склада не выходят на связь

Напомним, в подмосковном Пушкино вспыхнул пожар на складе с горюче-смазочными материалами. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В настоящее время выясняются причины произошедшего, информация о возможных пострадавших уточняется.

Обложка © Life.ru

Александра Мышляева
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