Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 20 тысяч квадратов

Площадь пожара на складе в Пушкино увеличилась до 20 тысяч квадратов, сообщает SHOT. С места крупного возгорания доносятся взрывы.

Пожар на складе в Пушкино. Видео © МЧС России

В пресс-службе МЧС уточнили, что пламя охватило здание с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. Сейчас на месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники.

«На место следует лаборатория по замеру воздуха», — говорится в сообщении.