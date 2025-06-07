Семь сотрудников горящего в Подмосковье склада не выходят на связь

По предварительным данным, семеро человек, работавших на загоревшемся складе в Пушкино, не выходят на связь. Как стало известно от SHOT, огонь с горящего здания распространился на складские комплексы, находящиеся поблизости.

Кадры с места пожара. Фото © Life.ru

Очевидцы сообщили об эвакуации сотрудников из ближайших к очагу возгорания строений. Предполагается, что пожар возник на территории компании Luxe Oil, где складируются автомобильные масла и смазочные материалы. В тушении задействовано более 50 специалистов экстренных служб.