Озвучена причина крупного пожара на рынке в Нижнем Новгороде

Неисправность электрооборудования могла спровоцировать пожар, который произошёл 6 июня в одном из павильонов рынка в Нижнем Новгороде. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

К утру 7 июня спасатели полностью справились с крупным пожаром, вспыхнувшим накануне вечером — 6 июня — в одном из павильонов рынка. По информации ГУ МЧС России по региону, пламя, первоначально занимавшее 300 кв. м, к моменту ликвидации распространилось на 450 кв. м. К счастью, обошлось без жертв.