Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 15:57

Озвучена причина крупного пожара на рынке в Нижнем Новгороде

МЧС: Причиной пожара на рынке в Нижнем Новгороде стала аварийная работа приборов

Неисправность электрооборудования могла спровоцировать пожар, который произошёл 6 июня в одном из павильонов рынка в Нижнем Новгороде. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар был ликвидирован на площади 450 квадратных метров. Видео © Telegram / МЧС Нижегородской области

«Предварительная причина пожарааварийный режим работы электрооборудования», — доложили в ведомстве.

К утру 7 июня спасатели полностью справились с крупным пожаром, вспыхнувшим накануне вечером — 6 июня — в одном из павильонов рынка. По информации ГУ МЧС России по региону, пламя, первоначально занимавшее 300 кв. м, к моменту ликвидации распространилось на 450 кв. м. К счастью, обошлось без жертв.

Завод по производству битума загорелся в Нижегородской области
Завод по производству битума загорелся в Нижегородской области

Ранее сообщалось, что на территории города Азова в Ростовской области зафиксировано возгорание складского комплекса. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. К ликвидации инцидента привлечены силы МЧС — 40 сотрудников и 13 единиц противопожарной техники.

Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

Ольга Сливченко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar