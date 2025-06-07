Озвучена причина крупного пожара на рынке в Нижнем Новгороде
МЧС: Причиной пожара на рынке в Нижнем Новгороде стала аварийная работа приборов
Неисправность электрооборудования могла спровоцировать пожар, который произошёл 6 июня в одном из павильонов рынка в Нижнем Новгороде. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Пожар был ликвидирован на площади 450 квадратных метров. Видео © Telegram / МЧС Нижегородской области
«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования», — доложили в ведомстве.
К утру 7 июня спасатели полностью справились с крупным пожаром, вспыхнувшим накануне вечером — 6 июня — в одном из павильонов рынка. По информации ГУ МЧС России по региону, пламя, первоначально занимавшее 300 кв. м, к моменту ликвидации распространилось на 450 кв. м. К счастью, обошлось без жертв.
Ранее сообщалось, что на территории города Азова в Ростовской области зафиксировано возгорание складского комплекса. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. К ликвидации инцидента привлечены силы МЧС — 40 сотрудников и 13 единиц противопожарной техники.
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