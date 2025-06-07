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7 июня, 13:46

Завод по производству битума загорелся в Нижегородской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Нижегородской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Нижегородской области

На заводе по производству битума в Кстовском районе Нижегородской области произошёл пожар. О возгорании стало известно из Telegram-канала региональной прокуратуры.

«Сегодня в дневное время на территории промышленного предприятия по производству битума в Кстовском районе произошло возгорание», — говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, пламя начало распространяться после возгорания ёмкости с битумом. После этого произошёл разлив жидкости. К текущему часу информации о пострадавших не поступало.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, правоохранителям предстоит установить причину происшествия. Дело находится на контроле прокуратуры Нижегородской области.

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Ранее сообщалось о мощном возгорании на промышленном объекте в Нижегородской области. Там пожар охватил грузовой автомобиль с цистерной, после чего пламя перекинулось на кровлю производственного цеха. В результате инцидента пострадал один рабочий.

Ольга Сливченко
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