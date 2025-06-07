Склад на площади 2 тысячи квадратов загорелся в Ростовской области
В Азове Ростовской области горит склад на площади 2 тысячи «квадратов». Пресс-служба регионального главка МЧС сообщает, что на месте происшествия работают около 40 спасателей и 13 единиц техники.
Пожар на складе в Ростовской области. Видео © Telegram / Азов события
По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил приблизительно в полдень. Огонь быстро распространился, охватив около двух тысяч квадратных метров складской территории. Дым от пожара заполнил окрестности и был заметен из разных частей города.
Об пострадавших и погибших не сообщается.
Ранее Life.ru сообщал, что в Красногорске загорелся обувной склад. Свидетели происшествия сообщали о взрывах на предприятии. Причиной хлопков могли стать газовые баллоны, находившиеся на объекте.
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