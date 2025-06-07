Склад на площади 2 тысячи квадратов загорелся в Ростовской области

В Азове Ростовской области горит склад на площади 2 тысячи «квадратов». Пресс-служба регионального главка МЧС сообщает, что на месте происшествия работают около 40 спасателей и 13 единиц техники.

Пожар на складе в Ростовской области. Видео © Telegram / Азов события

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил приблизительно в полдень. Огонь быстро распространился, охватив около двух тысяч квадратных метров складской территории. Дым от пожара заполнил окрестности и был заметен из разных частей города.

Об пострадавших и погибших не сообщается.