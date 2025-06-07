Чёрный дым и взрывы: В Подмосковье произошёл крупный пожар на складе
SHOT: В Пушкино загорелся склад с ГСМ, местные жители слышали взрывы
В городе Пушкино Московской области вспыхнул пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Очевидцы сообщают о сильном задымлении и звуках взрывов.
Пожар в подмосковном Пушкино, горит склад горюче-смазочных материалов. Видео © Telegram / SHOT
По данным SHOT, горит склад на улице Новой. Над районом поднимается столб чёрного дыма, который видно с Ярославского шоссе. Люди, находящиеся рядом, сообщают о серии громких хлопков, похожих на взрывы. На место направлены экстренные службы. Причины возгорания устанавливаются, данных о пострадавших пока нет.
Ранее крупный пожар произошёл на окраине Энгельса в районе нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации, причиной стала атака беспилотников. Местные жители тогда слышали более десятка взрывов и замечали пролёт БПЛА в сторону аэродрома.
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