Чёрный дым и взрывы: В Подмосковье произошёл крупный пожар на складе

В городе Пушкино Московской области вспыхнул пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Очевидцы сообщают о сильном задымлении и звуках взрывов.

По данным SHOT, горит склад на улице Новой. Над районом поднимается столб чёрного дыма, который видно с Ярославского шоссе. Люди, находящиеся рядом, сообщают о серии громких хлопков, похожих на взрывы. На место направлены экстренные службы. Причины возгорания устанавливаются, данных о пострадавших пока нет.