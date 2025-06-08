Крупный пожар вспыхнул на базе отдыха в Махачкале

В Махачкале разгорелся масштабный пожар на территории базы отдыха. Пламя охватило внушительную площадь в 800 квадратных метров, о чём сообщили представители регионального управления МЧС.

В Махачкале горит база отдыха. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Согласно предварительным данным, возгорание произошло на крыше нефункционирующего двухэтажного строения. На данный момент информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают спасательные бригады, которые пытаются локализовать и потушить огонь.

Для борьбы с пожаром задействованы 20 специалистов и 4 единицы спецтехники. Сложность тушения заключается в масштабе возгорания и особенностях конструкции здания. Спасатели прилагают все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на соседние постройки и объекты.

Причины ЧП пока не установлены. Специалисты проведут расследование после полной ликвидации пожара, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и установить виновных, если таковые имеются.