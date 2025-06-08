Крупный пожар вспыхнул на базе отдыха в Махачкале
МЧС: В Махачкале загорелась база отдыха на площади 800 квадратов
В Махачкале горит база отдыха. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Дагестан
В Махачкале разгорелся масштабный пожар на территории базы отдыха. Пламя охватило внушительную площадь в 800 квадратных метров, о чём сообщили представители регионального управления МЧС.
В Махачкале горит база отдыха. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Согласно предварительным данным, возгорание произошло на крыше нефункционирующего двухэтажного строения. На данный момент информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают спасательные бригады, которые пытаются локализовать и потушить огонь.
Для борьбы с пожаром задействованы 20 специалистов и 4 единицы спецтехники. Сложность тушения заключается в масштабе возгорания и особенностях конструкции здания. Спасатели прилагают все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на соседние постройки и объекты.
Причины ЧП пока не установлены. Специалисты проведут расследование после полной ликвидации пожара, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и установить виновных, если таковые имеются.
Местные власти держат ситуацию под контролем и оказывают необходимую поддержку спасательным службам. Жителям близлежащих районов рекомендуется соблюдать меры предосторожности и избегать нахождения вблизи места пожара.
Напомним, накануне в подмосковном Пушкине вспыхнул пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Открытое горение удалось локализовать только сегодня утром.