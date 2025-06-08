Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье

Открытое горение на складе с горюче-смазочными материалами в городе Пушкино Московской области было ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России.

Состав сил был увеличен до 100 специалистов и 27 единиц техники. Обрушение кровли затронуло площадь около 13 тысяч квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Москве также были приведены в полную готовность.