«Давай, маленький, давай»: В ХМАО пожарные вернули к жизни пострадавшего при пожаре кота

Спасатели МЧС в Сургуте нашли и реанимировали кота во время тушения пожара в одном из жилых домов. По данным МЧС, из здания эвакуировали 30 жильцов.

Всё произошло ещё 28 мая. Возгорание случилось на первом этаже двенадцатиэтажного здания. Огонь охватил около 30 квадратных метров площади. Во время тушения один из пожарных — Илья Поляков — заметил внутри помещения бездыханное животное. Кота вынесли наружу и оказали экстренную помощь: применили кислородную маску и провели непрямой массаж сердца. Благодаря своевременным действиям питомец выжил.

Массаж сердца и кислородная поддержка кота. Видео © Пресс-служба МЧС России