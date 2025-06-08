«Давай, маленький, давай»: В ХМАО пожарные вернули к жизни пострадавшего при пожаре кота
МЧС: В Сургуте пожарные вернули к жизни пострадавшего при пожаре кота
Спасатели МЧС в Сургуте нашли и реанимировали кота во время тушения пожара в одном из жилых домов. По данным МЧС, из здания эвакуировали 30 жильцов.
Всё произошло ещё 28 мая. Возгорание случилось на первом этаже двенадцатиэтажного здания. Огонь охватил около 30 квадратных метров площади. Во время тушения один из пожарных — Илья Поляков — заметил внутри помещения бездыханное животное. Кота вынесли наружу и оказали экстренную помощь: применили кислородную маску и провели непрямой массаж сердца. Благодаря своевременным действиям питомец выжил.
Массаж сердца и кислородная поддержка кота. Видео © Пресс-служба МЧС России
Всего в ликвидации пожара участвовали 19 сотрудников и шесть единиц техники. Прибывшие пожарные с использованием средств индивидуальной защиты вывели из задымлённого подъезда двух человек, среди которых находился ребёнок. Никто не пострадал.
Ранее Life.ru рассказывал, как 7 июня в городе Пушкино в Подмосковье произошёл пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Очевидцы сообщали о серии громких хлопков, похожих на взрывы. Площадь возгорания составила 21 тысячу квадратных метров, по итогу пожар удалось локализовать. В результате происшествия пострадал как минимум один человек.
Обложка © Пресс-служба МЧС России