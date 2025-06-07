Минимум один человек пострадал во время крупного пожара на складе в Пушкино

Местные жители начали носить питьевую воду пожарным, которые в данный момент борются с огнём на складе. Пожар охватил три здания, где хранились газовые баллоны и горюче-смазочные материалы. Ситуация крайне опасная из-за периодических взрывов. Столб дыма от пожара, площадь которого уже достигла 21 000 квадратных метров, виден издалека.