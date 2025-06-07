Минимум один человек пострадал во время крупного пожара на складе в Пушкино
В результате крупного пожара на складе в Пушкино пострадал как минимум один человек, сообщает SHOT. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, у пострадавшего тепловой удар. Продолжаются поиски семи сотрудников склада. В целях безопасности движения власти перекрыли въезд в соседний населённый пункт Ивантеевку.
Из-за пожара перекрыли въезд в Ивантеевку. Видео © SHOT
Местные жители начали носить питьевую воду пожарным, которые в данный момент борются с огнём на складе. Пожар охватил три здания, где хранились газовые баллоны и горюче-смазочные материалы. Ситуация крайне опасная из-за периодических взрывов. Столб дыма от пожара, площадь которого уже достигла 21 000 квадратных метров, виден издалека.
Напомним, в подмосковном Пушкино вспыхнул пожар на складе с горюче-смазочными материалами. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В настоящее время выясняются причины произошедшего, информация о возможных пострадавших уточняется.
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