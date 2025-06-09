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9 июня, 19:02

Трое детей участника СВО погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Пожар в Башкортостане. Обложка © Пресс-служба МЧС

Пожар в Башкортостане. Обложка © Пресс-служба МЧС

В результате пожара в частном доме в селе Старобалтачево в Башкирии погибли три ребёнка. Как сообщили в МЧС, пожар произошёл в бревенчатом доме с верандой.

В ходе тушения были найдены тела мальчиков 16, 9 и 3 лет. Открытое горение было ликвидировано на площади 110 квадратных метров.

«К сожалению, при тушении обнаружены тела детей 16, 9 и 3 лет. Открытое горение ликвидировано на 110 квадратах. Тушение продолжают 10 специалистов и 4 единицы техники», — говорится в сообщении.

Причины возгорания будут выяснять рабочая группа МЧС и эксперты. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В момент пожара в доме находились трое мальчиков, их мать и 12-летний брат отсутствовали. Отец семейства служит на СВО, сообщает портал Ufa1.

Пять детей погибли при пожаре в Давлекановском районе Башкортостана
Пять детей погибли при пожаре в Давлекановском районе Башкортостана

Ранее на московском заводе «Русский продукт» произошёл пожар, унёсший жизни двух человек. Огонь вспыхнул в производственном помещении на Пермской улице, охватив площадь в 30 квадратных метров. Во время срочной эвакуации с территории завода было выведено 33 работника.

Анастасия Никонорова
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