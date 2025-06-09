Трое детей участника СВО погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
Пожар в Башкортостане. Обложка © Пресс-служба МЧС
В результате пожара в частном доме в селе Старобалтачево в Башкирии погибли три ребёнка. Как сообщили в МЧС, пожар произошёл в бревенчатом доме с верандой.
В ходе тушения были найдены тела мальчиков 16, 9 и 3 лет. Открытое горение было ликвидировано на площади 110 квадратных метров.
«К сожалению, при тушении обнаружены тела детей 16, 9 и 3 лет. Открытое горение ликвидировано на 110 квадратах. Тушение продолжают 10 специалистов и 4 единицы техники», — говорится в сообщении.
Причины возгорания будут выяснять рабочая группа МЧС и эксперты. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В момент пожара в доме находились трое мальчиков, их мать и 12-летний брат отсутствовали. Отец семейства служит на СВО, сообщает портал Ufa1.
Ранее на московском заводе «Русский продукт» произошёл пожар, унёсший жизни двух человек. Огонь вспыхнул в производственном помещении на Пермской улице, охватив площадь в 30 квадратных метров. Во время срочной эвакуации с территории завода было выведено 33 работника.